Una baja para Demichelis: Germán Lux no seguiría en el cuerpo técnico de River

En el mundo River están pensando en lo que será el próximo año, donde Martín Demichelis deberá decidir quiénes serán los jugadores que se marcharán, como así también aquellos que le pedirá a Jorge Brito para que lleguen a la institución.

Más allá que la conformación del plantel será un factor fundamental para Demichelis, a lo largo de las últimas horas se conoció la información de que en 2024 se daría una salida más que significante para el entrenador: Germán Lux dejaría de pertenecer al cuerpo técnico .

Fue el periodista Fabián Godoy quien, en TNT Sports, aseguró que el ex arquero no seguirá ligado al grupo de trabajo que lleva las riendas del plantel de River, por lo que el entrenador con pasado en Bayern Múnich se quedará sin uno de sus más importantes laderos, ya que Javier Pinola no se movería de su puesto.

“Yo tengo el dato que va a cambiar, quizás entre uno y salga otro”, comenzó diciendo el panelista. E inmediatamente agregó que “quizá se vaya uno que hoy no es bienvenido en el plantel”. Y a la hora de personificar sus dichos, explicó que “alguien puede reemplazar a Germán Lux, y el nombre es el de Pablo Frontini” .

Cabe destacar que Frontini estuvo muy cerca de arribar a River antes de que fuera Marcelo Escudero quien asumiera como el director técnico de la Reserva, ya que Marcelo Gallardo le había solicitado a Brito que sumara al actual entrenador de San Martín de Tucumán, que había pasado de Defensores de Belgrano a All Boys. ¿Serán los últimos momentos de Lux?

¿Cuándo asumió Germán Lux en el cuerpo técnico de River?

Germán Lux colgó los botines en el año 2021, y a partir del 16 de noviembre de 2022 se sumó al cuerpo técnico que encabeza Martín Demichelis, donde oficia como ayudante de campo.

Lo que dijo Martín Demichelis sobre el futuro de Germán Lux en River

En septiembre del 2023, después de ganarle a Arsenal de Sarandí, fue Martín Demichelis quien se refirió a la situación del ex arquero: “Ratifico a Germán Lux como parte del cuerpo técnico, él va a estar mientras yo sea entrenador de River. Es de la casa de River, representó a la Selección Argentina, formó parte de la época gloriosa con el entrenador más ganador de todos los tiempos. Tiene un gran comportamiento, es muy respetuoso, no entiendo por qué esa pregunta. Va a seguir estando. Vamos a hacer hincapié en todo lo que podamos corregir por el bien de la institución”, esbozó en conferencia de prensa.