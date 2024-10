La familia Gallardo respira River. Desde Máximo -padre del Muñeco– pasando por el actual entrenador y finalmente llegando a sus cuatro hijos. Nahuel, el mayor de ellos debutó en la Primera del Millonario y actualmente está en Independiente Rivadavia de Mendoza. Matías realizó las Inferiores, jugó durante un año en Reserva, debutó con Primera en un amistoso ante la Universidad de Chile, pero de cara al 2023, sin oportunidades de firmar su primer contrato profesional decidió marcharse libre. Santino también se está formando en River y Benjamín, de apenas cinco años, es un hincha fanático.

En esta oportunidad el foco está puesto en Matías, el talentoso mediocampista de 20 años que no pudo, al menos hasta el momento, cumplir su sueño de debutar en la Primera de River. Mientras Jonathan La Rosa fue entrenador de la Reserva del Millonario, el hijo del Muñeco tuvo sus chances de jugar, de hecho, disputó 47 partidos en la categoría en los que marcó un tanto y brindó seis asistencias.

Pero la salida de Marcelo Gallardo a fines de 2022 trajo cambios importantes en la estructura de las formativas y Marcelo Escudero pasó a ser entrenador de la Reserva. Matías Gallardo, al ver que no iba a firmar su primer contrato como profesional optó por salir de River y lo hizo para jugar en el equipo filial de Atlanta United, con el objetivo de terminar de formarse, ganar experiencia y, en un futuro, jugar en el primer equipo.

Gallardo se fue de Atlanta United

Luego de estar algo más de un año en el equipo filial de Atlanta United, Matías Gallardo confirmó a través de sus redes sociales que no continuará en dicha institución: “Muchas Gracias, ATLANTA! Pasé lindos momentos en este club y en esta hermosa ciudad, me llevo amigos y grandes recuerdos. Agradecido a todas las personas que desde el primer día que llegué me hicieron sentir muy cómodo”.

¿Puede volver a River?

La salida de Matías Gallardo de Atlanta United es muy reciente y todavía no se sabe qué será de su futuro. En Argentina está cerrado el libro de pases y por ende es imposible que ahora pueda sumarse a algún equipo del país. Por otro lado, pensando en 2025, en River habrá que ver qué depuración se vendrá, pero todo indica que no habrá lugar para sumar un volante creativo más.