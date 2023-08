El dramatismo en la definición por penales dejó a todos con la boca abierta en el enfrentamiento que selló la suerte de River en la Copa Libertadores. En medio de una tanda de tiros individuales que mantuvo a todos los hinchas a puro sufrimiento, emergió un momento que generó aún más nervios: el instante en que Pablo Solari se dispuso a ejecutar su penal.

El fútbol, siempre impredecible, nos regaló un giro inesperado. Justo cuando Solari se aprestaba a patear, ocurrió lo impensado: un resbalón que desestabilizó su pie izquierdo de apoyo, rozando la pelota de manera involuntaria justo antes de su impacto final, pero que no impidió que la pelota terminara en la red. Igualmente, todo River no pudo festejar ese gol.

El reclamo que cambió todo

El arquero Sergio Rochet y el Chacho Coudet, desde el banco del Inter, elevaron su voz en señal de protesta. La mirada se dirigió al árbitro uruguayo, Andrés Matonte, quien enfrentó una encrucijada en ese instante. El jugador de River, por su parte, dirigió sus ojos al juez antes de siquiera atreverse a celebrar ese tanto que podría haber sido clave para que el equipo de Demichelis avanzara en la Copa Libertadores.

El misterio estaba sobre la mesa y el VAR era el protagonista indiscutible. Desde la cabina del VAR surgió el primer análisis: “Le están reclamando doble toque”, se escuchó entre murmullos. Las imágenes fueron minuciosamente examinadas, con zoom y desde distintos ángulos, y fue Richard Trinidad, el AVAR, quien sentenció: “Luego del movimiento del balón entero, se mueve y cambia su dirección”. La voz del juez VAR Leodan González no tardó en confirmar: “Sí, sí, sí, hay doble toque”.

Los audios del VAR y también del árbitro en el campo de juego

Los audios filtrados por la Conmebol arrojaron luz sobre la tensa situación. Eduardo Coudet y Andrés Matonte protagonizaron un diálogo en el que la incertidumbre se palpaba en el aire. “Tranquilo, yo tengo que esperar, voy a esperar. No voy a reanudar hasta que no me digan”, declaró Matonte en medio de la confusión. Finalmente, la confirmación llegó desde el VAR con un veredicto adverso para River: “Matonte, hay un doble toque, ¿ok? Pierde penal, ¿ok?”, se escuchó. La voz de Matonte respondió: “Sí, decisión factual, ¿verdad?”. La confirmación fue clara y el penal de Solari quedó anulado.

El significado de una decisión factual

El enigma se despeja: las decisiones factuales son aquellas que no requieren la intervención del árbitro en la pantalla del VAR. En este caso, la voz de la cabina del VAR tenía el poder de influir directamente en la decisión del árbitro principal. Sin necesidad de revisión visual, Matonte acató la resolución y anuló el gol de Solari.