Vignolo predice el futuro de Demichelis en River: "Así no continúa"

River volvió a dejar una imagen dubitativa en su visita a Banfield en la última jornada de la Copa de la Liga 2023 y en los próximos días tendrá lugar la gran prueba de fuego para lo que resta de temporada: el Superclásico contra Boca en La Bombonera.

Todo esto en un panorama lleno de incógnitas en cuanto a la continuidad de Martín Demichelis en el cargo como director técnico del Millonario, tema que se abordó durante la emisión de ESPN F90 en la tarde del martes.

Sin dar vueltas, el Pollo Vignolo se metió en el tema y aclaró: “Es información”. A continuación, su desarrollo. “En diciembre, todo así, no continúa. El plan para llegar a diciembre: no tanto ruido, basta de escándalo, que River le vaya de la mejor manera posible y que a Boca no le vaya bien”, explicó el conductor.

¿De qué depende la continuidad de Demichelis?

Además de los puntos mencionados por Vignolo durante ESPN F90, la permanencia del DT mucho tendrá que ver con el desenlace del Millonario en la presente Copa de la Liga. River hoy estaría clasificando a los cuartos de final, pero debe mantenerse en los puestos altos de la Zona A y, de conseguir el objetivo esperado, posiblemente haya más Demichelis en 2024.