Pese a que la dura derrota ante Newell's aún sigue doliendo por cómo se dio el desarrollo del partido, San Lorenzo sabe que debe dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en lo que se le viene: el partido ante San Martín de San Juan por Copa Argentina. Es por eso, que previo a partir rumbo a San Luis, provincia elegida para que se dispute el encuentro, Ruben Darío Insua habló con la prensa y confesó su preocupación por un aspecto fundamental del equipo.

✈️ ¡Rumbo a San Luis!



Con toda la ilusión, vamos #SanLorenzo 💪 pic.twitter.com/58YiMy426h — San Lorenzo (@SanLorenzo) October 9, 2023

"Creo que Newell's jugó un buen partido, fueron más eficaces que nosotros, creo que no llegamos con la frescura física para enfrentar a un rival de esas características", confesó. Cabe recordar, que el entrenador fue el que pidió aplazar el duelo ante los sanjuaninos para que sus jugadores pudiesen tener más días de descanso anticipando un poco el cansancio que vienen teniendo.

Y agregó sobre su disputa con el ayudante de campo de Gabriel Heinze que derivó en su expulsión: "Estábamos dialogando con el Gringo Heinze sobre un hecho puntual del juego, los dos con mucha calma, tuvimos un buen debate, después del partido lo seguimos, estamos más cerca de un acuerdo, nos falta un café más y nos vamos a terminar de poner de acuerdo a un cien por cien. Creo que es una persona, pese a no conocerlo no, es la primera vez que tengo posibilidad de hablar con él, creo que es un hombre muy honesto intelectualmente, y nada más que eso".

Pese a la goleada y al mal rendimiento del equipo, Insua no olvidó destacar la actuación de la gente en esa difícil tarde en el Nuevo Gasómetro: "Yo vi energía positiva en el Estadio, la gente apoyó al equipo, lo despidió con aplausos, coincido con tu lectura , hacia mucho que el equipo no perdía, de hecho venía invicto en el torneo, no hay nerviosismo, perdimos, eso es todo".

Finalmente, y metiéndose de lleno en lo que será el duro partido por cuartos de final de la Copa Argentina, el Gallego confirmó equipo con dos regresos en los titulares: Gastón Hernández y Gonzalo Maroni. Por su parte, el resto del equipo va a formar con Batalla; Pérez, Sánchez, Gastón Hernández; Giay, Elías, Maroni, Braida; Leguizamón, Girotti y Barrios.