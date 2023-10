El video se hizo viral en la previa al duelo de Copa Argentina en San Luis ante San Martín de San Juan, que terminó con el trounfo por 1-0 de San Lorenzo y el pasaje a semifinal. Un micro de la hinchada del Ciclón se quedó por la pinchadura de una rueda y la Gloriosa le dedicó una canción al gomero que solucionó rápidamente el problema para seguir viaje.

“Muchas gracias gomero, muchas gracias gomero, vos nos diste la rueda, vos nos dite alegría, lo que hiciste por Boedo no se olvida en la vida”, le cantaron los hinchas a Julio mientras arreglaba el neumático en plena ruta.

Desde el club azulgrana tuvieron la idea de invitarlo a presenciar un entrenamiento del primer equipo en modo de agradecimiento por su labor. Y tanto Ruben Darío Insua como los jugadores le dieron un gran recibimiento y hasta el cantaron el hit.

“Yo trabajo para la empresa del micro que ellos (por la hinchada) contratan. Pincharon la rueda y me llamaron a mí”, empezó el relato julio ante los futbolistas que le pedían detalles de lo sucedido.

¡VOS NOS DISTE LA RUEDA, VOS NOS DISTE ALEGRÍA! 🎶 pic.twitter.com/cJ5mxmur0N — San Lorenzo (@SanLorenzo) October 14, 2023

“Yo no sabía cómo me iban a tratar porque a veces a las hinchada que vamos a auxiliar nos tratan mal y nos quieren pelear. La hinchada de San Lorenzo me atendió re bien, me quisieron ayudar y todo”, siguió contando.

Y, entre risas, dijo: “Cuando empezaron a cantar a mí me incentivó más. Aguante la pasión y aguante el fútbol”. Julio se sacó fotos con todo el plantel y vivió un día muy especial después de ser el salvador del aliento azulgrana.

Por @LanzillottaOk