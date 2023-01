Las declaraciones de Zlatan Ibrahimovic contra los jugadores de la Selección no cayeron para nada bien en Argentina, pero mucho menos al Sergio Agüero. El Kun no dudó en liquidarlo en vivo por su cuenta de Twitch, cuestionando sus accionares dentro del campo de juego.

La repercusión del contraataque del exfutbolista fue tan grande como las palabras del sueco. Por eso, en diálogo con Sebastián Vignolo en ESPN F90, volvió a salir el tema y el ídolo del Manchester City redobló la apuesta.

"Yo contesto y digo lo que pienso porque los chicos no pueden. Cuando estamos jugando, entrar en polémica, a la gente y a los clubes no le gusta. Hoy estoy del otro lado y digo lo que quiero", empezó el Kun y agregó: "Él dice que los jugadores se portaron mal, de mala manera, diciendo que no van a ganar más. Se cree que por sus declaraciones es más importante que todo el mundo".

Luego, agregó: "Todos jugamos en alto nivel y sabemos que él era el primero en tratar de buscar polémica. No sé por qué dice que en Argentina se portaron mal. Él se portaba mal en todos los partidos. Provoca y usa sus provocaciones para desconcentrar o buscar que el defensor reaccione y lo expulsen; nosotros jugamos nuestro papel".

"Argentina es un equipo que siempre fue de meter mucha actitud, de no dar las pelotas por perdidas y eso no es portarse mal, es leer el juego. Justo él, que pegaba unos planchazos en la cancha...", cerró.