Analizando a los últimos campeones del Mundo, el influencer puso al equipo de Scaloni como el más débil del siglo y despertó bronca en las redes: "No entiende nada de fútbol", opinaron algunos usuarios.

Tras la consagración de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Qatar, el mundo del fútbol comenzó a tener un innecesario debate sobre el nivel del equipo de Lionel Scaloni en comparación al resto de los campeones que ha tenido la Copa Mundial de la FIFA a lo largo de su historia.

Una conversación que, casualmente, se viene dando entre influencers europeos que todavía no terminan de aceptar el gran torneo que hizo Argentina y que volvió a generar un fuerte debate en las redes sociales luego de un video publicado en Tik Tok por el usuario español @mzeta.guillermo.

Comparándolo principalmente con los campeones de este siglo; Brasil 2002, Italia 2006, España 2010, Alemania 2014 y Francia 2018, el streamer fue detallando las diferentes características en las que considera al resto de las selecciones por encima de la Argentina. Por ejemplo, de Brasil destaca el poder ofensivo de aquel equipo con la solidez que daban Cafu y Roberto Carlos por los costados.

En cuanto a los italianos pone en virtud a sus defensores, de España al "tiki taka", de Alemania al Neuer y al mediocampo y de Francia el poder ofensivo. Todas virtudes que, según @mzeta.guillermo, la Argentina no tiene ya que depende pura y exclusivamente de Lionel Messi.

El enojo de los hinchas argentinos con el stremear español

Como no podía ser de otra manera, el video que ya es viral en las redes sociales despertó cientos de críticas hacia el español al cual acusaron de "no entender nada de fútbol". Otros, un tanto más enojados, destacaron que "opinión de fútbol y gallego no se mezclan". A su vez, se pudieron ver varios memes al respecto.