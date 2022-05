Atento, Scaloni: el Real Madrid quiere a un futbolista argentino que no tiene su lugar asegurado en Qatar

La Selección Argentina viene de racha y Lionel Scaloni define los últimos detalles de la lista para el Mundial de Qatar 2022. Con una base que sale de memoria y viene de ganar la Copa América en Brasil, el DT de la Albiceleste deberá presentar la famosa nómina y hay un futbolista que viene metiendo presión para estar. Para colmo, según la prensa española está en los planes del Real Madrid.

Tal como aseguran en España, el Merengue tiene en carpeta al argentino Juan Foyth, clave en el Villarreal que llegó por segunda vez en su historia a la semifinal de la Champions League. Scaloni ya lo tuvo en cuenta y hace algunas convocatorias que no lo cita, ¿se meterá en la nómina para Qatar?

El Real Madrid quiere a Juan Foyth, que no tiene su lugar asegurado en Qatar

Aunque en las últimas convocatorias Lionel Scaloni no tuvo en cuenta a Juan Foyth, el defensor que puede desempeñarse como lateral o central es uno de los argentinos con mejor presente en el Viejo Continente. Con una serie consagratoria vs. Liverpool y un duelo magnífico contra Luis Díaz, el ex Estudiantes mete presión.

Después de tener una Champions magnífica como lateral derecho, los medios españoles aseguran que el Real Madrid sigue de cerca al defensor del Villarreal. Aún no hay una propuesta formal, pero podría ser un paso enorme en la carrera del jugador que sueña con jugar la Copa del Mundo con Argentina.