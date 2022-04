Todo cambió el 25 de noviembre del 2020. Ese fatídico día, Diego Armando Maradona nos dejaba a sus escasos 60 años. El 10 falleció de un paro cardíaco y hoy, después de ya varios meses, todavía nos cuesta asimilarlo.

Su partida dejó un vacío en el corazón de todos los futboleros, que aún esperamos por su regreso celestial. Quienes no paran de extrañarlo, también, son los jugadores con lo que salió campeón del mundo en México 1986.

Es casi imposible preguntarle a los coronados de gloria por su viejo capitán. Y, pese al paso de los años, nunca dejamos de enterarnos nuevos detalles sobre el día a día del Pelusa en aquella larga estadía en México.

Esta vez fue Jorge Burruchaga, quien en el Líbero Versus de Mati Peliccioni, terminó contando cómo fue la arenga previa al partido frente a Inglaterra poco tiempo después del final de la guerra de Malvinas: "Obviamente se refirió al tema. 'Por los argentinos, por los pibes de Malvinas'. Así tiene que ser un líder, siempre alentando, dándole a todos por igual", narró.

Además, reveló las palabras que tuvo su gran amigo y que terminaron vaticinando lo que ocurriría en la final: "Después del segundo o tercer partido estábamos en una mesa y comenta que siempre lo marcaban y que todos iban a estar expectantes de él, pero que a mí no me iban a agarrar nunca. Vos no sabés lo que fue para mi, Diego era genio para encontrar el momento de decirte algo". ¡Nos hacés llorar, 10!