Enterate cómo seguir en territorio argentino la ceremonia de premiación del The Best, con la presencia de jugadores de la "Scaloneta", en un evento que contará con transmisión de Star+ .

¿Cómo ver los Premios The Best 2023 en Argentina por TV o streaming?

Premios The Best

La Selección Argentina ganó el Mundial, pero no fue suficiente e irá en busca de nuevas conquistas. En esta ocasión, integrantes del plantel campeón en Qatar asisitirán a la gala de premiación de "The Best", con la esperanza de traer nuevos trofeos a la estantería de la "Albiceleste". A continuación, conocé quiénes son los ternados y cómo seguir la ceremonia, que se podrá ver por Star+.

+ ¿Quiénes son los posibles ganadores de la Selección Argentina en "The Best"?

La Argentina cuenta con cuatro nominaciones de cara a la gala de esta tarde, en cuatro categorías distintas:

Lionel Messi (mejor jugador del año)

(mejor jugador del año) Emiliano Martínez (mejor arquero del año)

(mejor arquero del año) Lionel Scaloni (mejor entrenador del año)

(mejor entrenador del año) Hinchada argentina (mejor afición del año)

+ ¿Cuándo y a qué hora se celebran los Premios "The Best"?

La gala de premiación de los "The Best" se celebrará este lunes 27 de febrero, desde la ciudad de París (Francia), a partir de las 17.00 horas del territorio nacional.

+ ¿Cómo y dónde ver EN VIVO los Premios "The Best" en Argentina?

La ceremonia de entrega de trofeos será transmitida EN VIVO y EN DIRECTO en Argentina a través de la plataforma Star+. Además, se podrá seguir por los siguientes canales de TV o streaming:

ESPN

Fox Sports 3

DSports

DGo

FIFA+

TyC Sports

TyC Sports Play.

+ ¿Cómo suscribirse a Star+ para ver los Premios "The Best"?

Si todavía no lo hiciste, aún estás a tiempo de suscribirte a Star+ para poder disfrutar gratis del mejor deporte y entretenimiento con una amplia cantidad de contenido que posee la plataforma. Podés hacerlo ingresando en ese enlace.