En la previa a lo que fueron los partidos ante Panamá y Curazao, se generó una enorme polémica porque Sevilla no dejó que Alejandro Gómez pudiera viajar para celebrar la obtención del título mundial con la Selección Argentina. Pero alrededor de su ausencia, hubo muchas teorías.

Magia negra para que Giovani Lo Celso se lesionara y no fuera a la competición, una pelea con el plantel argentino y que los directivos del cuadro andaluz no lo dejaron viajar fueron las versiones que circularon a lo largo de los últimos días. Más allá de que Scaloni aseveró que era una lástima no contar con el Papu, no hubo futbolistas que confirmaran o desmintieran algunas de las hipótesis. Tampoco el ex Atalanta salió a hablar para bajar la efervescencia.

En medio de lo que fue el partido frente a Curazao, se conoció una nueva razón para que las diferentes teorías que se dieron alrededor de Gómez empiecen a tomar mayor fuerza: fue el propio Lo Celsoquien utilizó el dorsal que el volante de Sevilla tuvo en la cita mundialista.

El futbolista de Villarreal CF ya había utilizado el dorsal 17 en el partido contra Panamá, pero no tuvo minutos en cancha y no llegó a notarse. Sin embargo, frente a Curazao fue titular y allí comenzó a tenerse en cuenta que se hizo cargo del doble dígito que, en los sueños, es conocido como la desgracia.