Luego de unos días complicados por todo lo que se habló de su molestia muscular, Rodrigo De Paul jugó un partidazo en la victoria de Argentina ante Países Bajos. Luego de una noche inolvidable, el mediocampista se despachó con un tremendo mensaje de agradecimiento este sábado. ¿Para quién? Para su novia, Tini Stoessel.

Con una imagen de ambos abrazándose, el 7 albiceleste escribió: "Esta foto es después de Arabia.. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada!!! Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo".



Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí", expresó Rodrigo, que luego recordó: "Cuando arranco esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra...".

"En poco te abrazo, espéreme un poquito más… GRACIAS. Te amoooo", cerró el mediocampista de la Selección Argentina. Ayer Tini no pudo estar en el Estadio Lusail y lo vivió a la distancia, pero por suerte hubo final feliz.