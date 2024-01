Después de que Rodrigo De Paul rompiera su relación con Camila Homs, la madre de sus dos hijos, para poder formar una pareja con la cantante pop Tini Stoessel, hubo un sin fin de comentarios por parte de la modelo, como así también de su familia, para con el campeón del mundo.

El tiempo pasó, y después de criticar a De Paul, fue la propia Homs quien acusó a la cantante de 26 años de haber destruido la familia. Pero nunca llegaba la devolución de la ex Violetta. Y en las últimas horas, disparó con munición muy pesada: “Estoy harta de que me vengan con el tema, no tengo nada que ver con el tema”, enfatizó Stoessel.

Mientras se encontraba en el streaming Rumis, la Triple T ahondó en lo ocurrido y se defendió: “Desde que el mundo es mundo, pasa que las personas se enamoran estando en pareja y ahora me van a tildar de que… pero yo no me cargué ninguna familia y tengo pruebas”, sostuvo. Claramente, sus dichos se volvieron virales en las redes sociales.

Para completar, y mientras estaba acompañada de su hermano, Francisco Stoessel, la artista de Sony Music añadió: “No puedo dar mi opinión tranquila porque ya me van a tildar de algo que no fui”. Un nuevo capítulo en la historia que vincula a Rodrigo De Paul, Tini y Camila Homs. ¿Habrá respuesta de la modelo?

¿Qué dijeron Tini y De Paul cuando se separaron?

Por medio de sus redes sociales, ambos habían lanzado un comunicado contando la ruptura: “Quiero contarles que con Tini decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, escribió De Paul en Twitter. Y las mismas palabras, pero cambiando Tini por Rodrigo, utilizó la cantante pop.

De Paul considera a Tini un bastión muy importante dentro de su vida

“No fue fácil. Yo en los momentos que estaba fuera de eje, cuando me tenía que concentrar para el partido y todo eso, me apoyé mucho en mi novia. Intenté elegir a una persona. Yo sabía que mi familia, mis amigos estaban. Pero a veces tener varias opiniones te desordena la cabeza”, contó en diálogo con Sofía Martínez para TV Pública.