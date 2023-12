Hace tiempo que la carrera de Rodrigo De Paul, más allá de sus buenos rendimientos, está supeditada a lo que ocurre con sus relaciones amorosas. El mediocampista de la Selección Argentina ha sido un gran protagonista de los principales programas televisivos que se dedican a la farándula y todo por haber mantenido un noviazgo con la cantante pop, Tini Stoessel.

Si bien el futbolista que se desempeña en Atlético de Madrid aparece en el radar de varios equipos de Europa, en las últimas horas surgió la información respecto a su futuro, el cual no estaría en el Viejo Continente. “En este programa ya lo dije y todo lo que contamos ha ido sucediendo, mucha gente empezó a retroceder como Yanina Latorre después de lo que dijo De Paul en el partido de Argentina contra Brasil con ese saludo para Tini, los dos se han teñido del mismo color, y lo que voy a contar hoy es muy fuerte”, introdujo Roberto Antolín, el comunicador europeo en diálogo con Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen.

Una vez que ahondó en los detalles del futuro del Motorcito, Antolín aseguró que “finaliza su contrato con Atlético de Madrid en junio de 2026, pero el entorno del futbolista me ha dicho que está dispuesto a renunciar para irse a Inter Miami y estar cerca de Tini. Renunciaría a los años que le quedan en España por ella, hasta ha hablado con Messi por esto” . Sí, la sorpresa invadió a todo el mundo futbolístico, ya que el nacido en la ciudad de Sarandí solamente tiene 29 años.

El presentador español añadió que “Rodrigo le preguntó a Lionel cómo es la vida allá y cómo está el club. Él quiere estar con Tini en Miami, él está loco por ella y voy a contar más cosas, algo que a la gente le va a gustar. El domingo pasado Atlético de Madrid jugó contra Barcelona y si De Paul hacía un gol le iba a dedicar el gol de una manera particular a Tini, imaginate, él está completamente loco por ella y muy enamorado”. Pero también aprovechó el tiempo para develar detalles de la relación amorosa que transitan ambos.

“De Paul y Tini han planificado un encuentro en Madrid y pronto se dará, ella estuvo hablando con él para ver qué hacía, aquí en Madrid en la casa de Rodrigo nadie los va a molestar. Ellos hablan todos los días, Tini no ha estado en Madrid y eso puedo garantizarlo porque tengo contactos en el mundo de la música y en el del fútbol“. Y remató con un dato que no sabía nadie: “Aquí no hay reconquista, ellos nunca se han separado y sigue la relación”. ¿Será que el Motorcito emigrará hacia la MLS y firmará un vínculo con Inter Miami para estar cerca del gran amor de su vida?

La sorpresiva dedicatoria de Rodrigo de Paul ¿a Tini Stoessel?

Luego de destacar el buen trabajo de la Selección Argentina y de los graves hechos de violencia que hubo en las tribunas del Maracaná, De Paul se tomó un tiempo para hacer una sorpresiva dedicatoria. El triunfo de la ‘Albiceleste’ estuvo dedicado a una persona especial.

“Así que para mí, con respecto a la Selección, ha sido un año redondo. Al final, déjame agradecerle a una persona que la quiero mucho, que espero que lo haya visto al partido. Esto también es para esta persona“, dijo Rodrigo de Paul para cerrar su charla con la prensa en zona mixta.

Rápidamente, las redes sociales insinuaron que la dedicatoria fue para su ex pareja Tini Stoessel. Durante los últimos días, los rumores de una reconciliación con la cantante y actriz estuvieron a la orden del día, aunque no hubo ningún tipo de confirmación.

Los 3 equipos de Europa que quieren a Rodrigo De Paul

Más allá de la posible partida hacia Inter Miami para estar cerca de Tini Stoessel y así poder reconciliarse con su ex pareja, a Rodrigo De Paul lo quieren desde Tottenham, Newcastle United y Juventus.