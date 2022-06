Falta muy poco para el Mundial de Qatar. Los hinchas de la Selección Argentina piden a gritos que la competencia comience de inmediato, ya que notan un nivel superlativo por parte de los comandados por Lionel Scaloni, donde además de la presencia estelar de Lionel Messi, hay grandes soldados que le cubren las espaldas, como son los casos de Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lautaro Martínez, por citar algunos casos.

El actual mediocampista del Atlético de Madrid está en boca de todos, ya que además de su enorme rendimiento con la camiseta del seleccionado nacional, también es furor en las redes sociales por su actual relación amorosa con la reconocida cantante Tini Stoessel. Y en las últimas horas, junto a la artista, festejó su cumpleaños en un importante bar de San Isidro.

Rodeado de sus afectos, De Paul citó a todos en Ameli, y hubo algunas parejas relacionadas con el mundo del espectáculo, como fueron los casos de Cande Ruggeri, Joaquín 'Pollo' Álvarez y la periodista deportiva Alejandra Martínez. Además, estuvo presente la suegra del ex mediocampista de Racing, quien se encargó de la torta de cumpleaños.

Pese a que el aniversario del oriundo de Sarandí fue el pasado 24 de mayo, sus compromisos con la Selección Argentina no le permitieron celebrar en Buenos Aires. Por eso mismo eligió la noche del sábado 11 de junio para hacerlo. Y después de tanto baile y jolgorio, llegó el momento de soplar las velitas y dar un pequeño discurso. "Es una gran noche para mí, están todos los que quiero y amo. No sé dónde está Fran pero le agradezco de todo corazón, se ocupó de todo. No sé dónde está Tini, que también me motivó a que hoy pase una gran noche porque yo no tenía ganas", comenzó, muy emocionado, el ex Udinese. Pero la algarabía llegó con sus últimas palabras: "Gracias por todo y el único deseo que pedí es que salgamos campeones del mundo", enfatizó para que todo el restaurante se descontrole.