La derrota sufrida el último domingo ante Manchester United dejó prácticamente sepultadas las posibilidades de Aston Villa de clasificar a la Champions League de la próxima temporada, debido a que ahora son nueve los puntos que lo separan de los Red Devils cuando le quedan 12 en juego, pero con el agravante de que estos tienen dos partidos más postergados.

Sin embargo, todavía es más que posible conseguir un boleto a la Europa League, ya que son solo dos los puntos que lo separan de Liverpool, equipo que al día de hoy estría consiguiendo esa clasificación directa. Seguro de que habrá competiciones europeas para él, Emiliano Martínez ya ha manifestado su deseo de continuar con Los Villanos para la próxima temporada incluso cuando le ha surgido más de un pretendiente.

“No muchos conocían al Aston Villa en Argentina. Me preguntaban por qué me iba a ese equipo. Hasta que los periodistas argentinos vinieron al club para hacerme una entrevista y no podían creerlo. Es un club gigante, estoy orgulloso de jugar ahí", había dicho Dibu en una entrevista con Ian Wright.

En ese mismo encuentro, del que también formó parte Oriana Sabatini, pareja de Paulo Dybala, el arquero que fue clave en la conquista del Mundial de Qatar también aseguró que para la próxima temporada le gustaría poder recibir en el club a algunos de sus compañeros de Selección Argentina.

Precisamente Dybala, actualmente en Roma, es uno de los futbolistas que Dibu ya habría recomendado a la directiva y cuyo fichaje no sería demasiado complicado si se tiene en cuenta que la cláusula de recisión es de apenas 12 millones de euros para los equipos que no sean italianos.

Otros dos futbolistas que según avanzó en TN el periodista Leo Paradizo habría sugerido en Aston Villa Emiliano Martínez son Rodrigo De Paul, quien no termina de ganarse a los hinchas del Atlético Madrid, y Giovani Lo Celso, quien se quedó afuera de la lista mundialista por lesión y actualmente milita en el Villarreal.