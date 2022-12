Como casi cualquiera de nosotros, Claudio "Chiqui" Tapia posee sus cábalas, costumbres, creencias y promesas a la hora de buscar hacer fuerza y acompañar con las energías a la Selección Argentina. Y para lo que fue Qatar 2022, las mismas se cumplieron ya que tras 36 años de sequía mundialista, la Scaloneta logró dar la vuelta olímpica en Lusail venciendo a Francia en la final en un partido que será recordado por toda la historia.

Para el Presidente de la AFA, como ya mostró y confesó en reiteradas ocasiones, su cábala para que Argentina se corone en Qatar fue llevarle los trofeos de la Copa América y la Finalissima como ofrenda a la Difunta Correa, la tradicional figura cultural de nuestro país ubicada en San Juan, y a la vez prometió también llevar la del Mundo si se obtenía, algo que finalmente, tras la consagración y los festejos, cumplió y realizó este mismo lunes.

Desde allí, una vez hecha la promesa con la copa más esperada, el Chiqui habló hacia el país y allí dejó varias cuestiones a destacar, donde se destacó su seguridad para la firma de la renovación de Lionel Scaloni y resaltó la profundidad del proyecto de selecciones nacionales.

Primeramente, expresó lo que había prometido con la Copa del Mundo: "Aquí como en todas partes, hay muchas cábalas y la mía es pedirle a la Difunta Correa que nos ayude y la verdad es que siempre estuvo ayudándolos en estos años. Vengo a cumplir la promesa que le hice de traer la copa si la ganábamos".

Luego, sacó chapa de haber sido el encargado de confiar en Scaloni en el principio de su ciclo y confirmó el acuerdo de palabra entre los dos para su continuidad: "A veces uno toma decisiones que a los demás no les gustan, como fue poner al Gringo al frente del equipo técnico de la selección el 99% no estaban de acuerdo, pero no se animaban a decir nada y pensaban que estaba loco. El tiempo demostró que no estábamos equivocados y que en un año y ocho meses lograron tres títulos importantísimos, lo que demuestra que todos juntos podemos hacer las cosas mejor. Ambos somos hombres de palabra, ya lo hablamos y nos dimos el sí de palabra y cuando venga de viaje, vamos a terminarlo, por lo que no tengo dudas que va a seguir siendo el DT de la Selección".

Por último, no solo destacó el proceso de Scaloni como entrenador de la Selección, sino que se floreó con todo el proyecto que hay detrás en la Albiceleste: "Poco a poco, con las fechas FIFA y los amistosos, se fue concibiendo un verdadero recambio generacional en la selección, y se formó un cuerpo técnico capaz, con jugadores con sentido de pertenencia como Diego Placente, Javier Mascherano, Walter Samuel, Martín Tocalli, César Menotti, Bernardo Romeo, Pablo Aimar, con representaciones muy fuertes. Hoy tenemos un proyecto de selección para 8 o 10 años. Con México, de 11 titulares, 7 u 8 debutaban en un Mundial y fue la única Selección donde jugaron todos los jugadores de campo, excepto los arqueros suplentes (NdR: Brasil también lo hizo). No jugamos dos partidos seguidos con la misma alineación y salimos campeones del mundo. Quiere decir que el cuerpo técnico que tenemos es el mejor del mundo, porque lo ha demostrado".