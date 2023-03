La carrera de Enzo Fernández a veces va tan rápido que asusta. Con 22 años, el mediocampista ya fue campeón de Primera División con River y de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, dio el salto a Europa para defender la camiseta de Benfica, se metió en la lista de Scaloni para ir a Qatar, se ganó la titularidad y se coronó campeón mundial, siendo además elegido como el mejor futbolista joven del torneo, y a su regreso fichó con uno de los poderosos de la Premier League como Chelsea. ¡Un montón!

Por todo eso es que está llamado a ser uno de los grandes referentes de la Selección Argentina en una Era post-Messi en la que nadie se anima todavía a pensar demasiado. Por las mismas razones que ya se los empezó a comprar a todos en su nuevo equipo, incluídos aquellos que tuvieron el privilegio de compartir también con La Pulga.

En una entrevista reciente, Marc Cucurella reconoció que mirando el Mundial de Qatar descubrió a Enzo Fernández y que incluso tuvo que buscarlo para saber quién era sin pensar que unas semanas más tarde se convertiría en su compañero. Justo él que creció entrenando junto a Lionel Messi, aunque apenas llegó a disputar un partido con el primer equipo de Barcelona antes de salir a buscar más minutos y oportunidades en otros rumbos.

"Estaba viendo el Mundial, sobre todo porque me gustaba ver los partidos en los que tenía amigos. Estaba viendo Argentina, porque jugaba Alexis (Mac Allister, con quien jugó en Brighton) y me acuerdo que en el primer partido dije 'el 24 ese me gusta mucho'. No sabía quién era y lo tuve que buscar en el móvil. Seguí viendo todos los partidos y siempre le decía a mi familia o a mis amigos 'el 24 me gusta", relató.

Poco tiempo después, Chelsea hizo oficial la contratación de Enzo Fernández y Cucurella pudo confirmar de premerísima mano que no se había equivicado: "Dio la casualidad que vino aquí y la verdad que es muy buen chico. Ya le he dicho a ver si me prepara un asado. Es muy joven, tiene mucho talento y juega muy bien con el balón. Es inteligente para recuperar. Creo que se está adaptando, haciendo muy buenos partidos y que tenemos un gran mediocentro", remarcó.