Si la ilusión y la ansiedad que había con el comienzo del Mundial de Qatar no era suficiente para los hinchas de la Selección, en la Argentina irrumpió hace solo unos días una serie documental que muestra la intimidad del plantel que ganó la Copa América 2021 que ya es un éxito rotundo.

Sorprendido por el éxito rotundo e inmediato del producto que se puede encontrar en Netflix, quién se prestó a una jugosa charla con Bolavip Argentina fue Juan Baldana, director de "Sean Eternos: Campeones de América", para contar los detalles del documental: "Queríamos llegar a las entrañas de los jugadores. Que sean auténticos", confesó.

Con el desafío primordial de "hacer un guión que mantuviera atento al espectador", Baldana comentó que se dio todo muy rápido debido al gran trabajo que requirió la serie: "El estreno se decidió con dos días de anticipación, en 24 horas se generó una bola gigante. Me explotaba el teléfono", contó alegando que "solo Messi y esta Selección" puede generar algo así.

Gracias a sus imágenes inéditas, el documental logró una gran aceptación en los hinchas que disfrutan del "plano cinematográfico" que Juan le impregna a sus proyectos relacionados al fútbol. Un punto muy importante que se suma a que "los jugadores entendieron el mensaje y se engancharon".

Una sumatoria de condimentos que fueron llevando a este producto que comenzó a gestarse en marzo con las entrevistas en el extranjero para continuar con notas en el país a ser un éxito rotundo: "Trabajamos muchísimo para elegir que había que contar... Termina la serie y quedas muy manija".

Pese a que su trabajo es muy importante, durante la charla con Bolavip Argentina, Juan Baldana se corre en todo momento del importante lugar que ocupa: "Esta serie existe porque levantaron la Copa. Tenían ganas de hablar", comentó sobre el gran estado de ánimo de quienes considera "números 1 en sus clubes y en el fútbol".

Nombres y protagonistas de mucho peso en la actualidad del fútbol que, pese a eso, se corren para poner a Messi arriba de todos: "Se hacen a un lado para destacar a Messi, por que lo tienen de ídolo... Es hermoso escuchar a jugadores como Neymar, Dinho o Dani Alves se alegren por que Messi fue campeón. Es impresionante lo que genera", agregó.

Si bien destaca que el material que dejaron Di María y Messi es para "hacer un documental aparte", Juan comentó que la idea "era encontrar un equilibrio" entre la Selección y el máximo ídolo. Un pensamiento que no lo separa de su admiración por el capitán: "Es un líder nato".

Vale destacar que uno de los puntos fuertes del documental es como Ángel Di María se abre ante las cámaras y confiesa todo lo que sufrió con la Selección Argentina. Un momento en el que Juan confiesa que detrás de cámara "lloramos todos" por lo que contaba Fideo.

Sobre este y la charla que mantuvo con el equipo de producción, el director de "Sean Eternos" se mostró muy contento porque "Messi es un buen tipo" y destacó la manera en que los recibió: "Cuando fuimos a la casa nos abrió el, una casa que da a la calle y salió. Nos dio tiempo de armar las cosas, de preparar todo. Es muy buen tipo, se intuye igualmente. Pero está bueno ver que es así".

Además, Baldana consideró que su proyecto lo enorgullece por lo que dejará para el futuro de los hinchas argentinos y su amor por la Pulga: "Estoy feliz porque esta serie demuestra que Messi es un crack. Que sea un documento histórico necesario, atemporal, para que la sigamos viendo".

Finalmente, uno de los puntos finales que Baldana destacó en su charla con Bolavip Argentina fue la aparición de Maradona en el documental: "Diego no podía no estar. Buscamos no comparar, sino mostrar que no hay un modelo de líder. Uno era así y el otro es así… La serie te dice qué tipo de líder es Messi", sentenció.