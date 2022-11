Si bien no es titular en la Selección Argentina, está ganando terreno pensando en el Mundial de Qatar.

La Selección Argentina continúa con los trabajos preparativos para el último amistoso antes del Mundial de Qatar y la idea de Lionel Scaloni es no arriesgar a ninguno de sus futbolistas este miércoles ante los Emiratos Árabes Unidos. Es por eso que no será hasta el final de la jornada que el DT se decida por la formación para jugar en Abu Dhabi.

"Hasta anoche no teníamos el plantel completo. Ahora en el entrenamiento vamos a decidir quién juega mañana. Debe ser un equipo de garantías físicas, no tomaremos ningún riesgo, no vale la pena", explicó el seleccionador nacional durante la conferencia de prensa que brindó durante este martes.

Aún así, las evaluaciones que viene haciendo el de Pujato durante su estadía en Emiratos Árabes Unidos podrían tener consecuencias en la Copa del Mundo y para jugadores como Julián Álvarez podrían ser más que positivas. Según informó el periodista de TyC Sports, Gastón Edul, al delantero del Manchester City lo ven en "un estado increíble" y, aparentemente, tendrá más minutos de lo esperado en Qatar.

El tramo final de la temporada en Europa encontró al ex River como uno de los principales beneficiados. Pep Guardiola lo garantizó de titular en los últimos encuentros de los Citizens tanto para la Premier League como en Champions y Copa de la Liga, donde el argentino pagó con goles para seguir acumulando confianza. Ahora llega la hora de la verdad: la Copa más ansiada de todas.