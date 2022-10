Lionel Scaloni es consciente de lo que se avecina para la Selección Argentina, y del arduo trabajo que debe llevar a cabo con la confección de la nómina de futbolistas que viajarán hacia Qatar para disputar el Mundial. Y así como tiene enormes intérpretes, que se encolumnan detrás de Lionel Messi, hay joyas que aún pelean por un puesto.

Durante la última gira por Estados Unidos, donde la Selección Argentina goleó a sus pares de Honduras y Jamaica, el entrenador nacido en Pujato aprovechó para poder observar a diversos jugadores que no venían teniendo rodaje. Y uno de ellos lo deslumbró. Pero no fue al único, ya que un director técnico que no estará en la cita mundialista comparó a una de las joyas argentas con el mismísimo Zinedine Zidane.

José Pereiro es el director técnico de la Selección de Nigeria, y también se desempeñó como asistente técnico de Carlos Queiroz, cuando el portugués fue el entrenador de Real Madrid y dirigió a Zidane. Y a quien relacionó con Zizou fue al ex River, Enzo Fernández.

"Los pases y visión sorprendente de Enzo son semejantes a los de Zidane, que a veces resolvía una acción sólo por cómo hacía la recepción del balón", destacó Pereiro en diálogo con el prestigioso periódico lusitano A Bola. Y además de comparar la técnica y el rendimiento que tiene el nacido en la localidad de San Martín con el mítico mediocampista francés, se sorprendió al saber la edad del actual volante de Benfica: "Es asolutamente sorprendente. ¿Enzo tiene 21 años? ¡O es mentira, o es genial!", expresó.

Como si se tratara de un agradecimiento a las palabras que tuvo José Pereiro para con el mediocampista argentino, en el partido de Champions League frente a Juventus, apareció Enzo Fernández con una gran asistencia a António Silva para que Benfica abriera el marcador.