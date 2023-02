El delantero argentino habló sobre su ex compañero y su responsabilidad en el PSG.

Compartieron 5 temporadas, en las que ganaron 12 títulos y llegaron a una final de la UEFA Champions League, en la que cayeron ante el Bayern Munich, que tuvo a Manuel Neuer como figura. Ángel Di María, es una voz autorizada para hablar sobre Kylian Mbappé, a quien conoce desde el 2017, cuando llegó al PSG.

En diálogo con ESPN, el delantero de la Juventus, entre otras cosas remarcó las responsabilidades que le dan en su equipo a Mbappé, quien marcó 3 goles en la final del mundo que Argentina le ganó a Francia, y que estuvo cerca de salir al Real Madrid, pero finalmente renovó su contrato con el PSG.

"Lo veo bien, le dieron esa responsabilidad en Francia en general. El PSG, el presidente, lo hicieron quedar y le dieron esa carga importante para que sea él y nadie más. Pero le dieron ese poder teniendo al lado al mejor de la historia y es difícil poder contrarrestar todo eso. Pero bueno, salió de ahí, ganó un Mundial y tiene una gran carrera por delante. En el tiempo que yo estuve es un buen chico", declaró.

Además, destacó la participación de Mbappé en el Mundial: "No hay dudas. No hubo otro jugador que haya hecho una diferencia, por la cantidad de goles que hizo. Sacando Kylian, Francia no tenía una selección como antes, se le habían lesionado muchos jugadores y Kylian hacía la diferencia".