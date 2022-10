En medio de semanas agitadas por lesiones de distintos futbolistas de la Selección Argentina en la previa al Mundial de Qatar, la enfermería se siguió agrandando en la más reciente fecha en las principales ligas de Europa. Además de la sustitución de Gio Lo Celso por problemas musculares, Dibu Martínez también tuvo que ser reemplazado tras haber chocado en la cabeza con un compañero de equipo.

Al mismo tiempo, según relata el diario Olé, médicos especializados que trabajan gracias a la financiación de FIFA realizaron un congreso este mismo fin de semana en Ámsterdam para tratar, justamente, un tema delicado y cada vez más presente en el deporte como lo son los traumatismos cerebrales.

A raíz de lo sucedido con el arquero del Aston Villa, el repudio en el congreso fue unánime: no se respetó el protocolo indicado para lesiones de este carácter, ya que Dibu debió ser reemplazado rápidamente (siguió en cancha) y ser sometido a pruebas lo antes posible para determinar la gravedad de lo acontecido.

En adición, el exfutbolista y ahora columnista del Daily Mail, Chris Sutton, estalló en uno de sus más recientes artículos para el medio británico. "Pueden estar nerviosos al aconsejar al entrenador que sustituya a un jugador. Pero, ¿realmente los clubes como el Aston Villa están haciendo todo lo que pueden? ¿Han olvidado el mantra 'en caso de duda, siéntelos afuera' que deben seguir?", se preguntó.

La preocupación por las lesiones cerebrales en el fútbol no es una novedad y está en alza, a tal punto que ya no saben cómo advertir lo que podría ocurrir si no se hace algo al respecto. "Estoy harto de decir eso yo mismo. Puede ver lo que le sucedió a Martínez descripto como un 'golpe en la cabeza'. Y no lo es, es un 'trauma cerebral'. Llamarlo un 'golpe' es solo trivializar la lesión. Me asusta que pase algo fatal antes de que el fútbol finalmente despierte", concluyó. Fuertísimo.