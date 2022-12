Cuando los futboleros tenían el difícil desafío de entretenerse en el primer día sin partidos del Mundial, Sergio Agüero decidió hacer un stream mano a mano con Lionel Messi, con varios jugadores sumándose desde la concentración en la Universidad de Qatar. Se sumaron Alejandro "Papu" Gómez, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, quienes protagonizaron un momento muy divertido con Yamber, el asistente del Kun.

Carlos Rodriguez Vázquez, conocido como Yamber, es la mano derecha del ex futbolista en el mundo del stream. Ayer, simplemente hablando, hizo estallar de risa a Messi y al resto de los jugadores argentinos. Fue el momento más cómico de toda la transmisión.

Luego de haber sumado un montón de seguidores en sus redes, el español tomó una decisión: se cambió su nombre de Twitter. Ahora su nombre de usuario es "Yamberga", en referencia al apodo que le puso el Papu Gómez en su estelar aparición en cámara.

"Listo me tengo q poner Yamberga", tuiteó segundos antes de llevar a cabo el cambio. "¿Cómo uno duerme después de todo esto? Acá en Qatar son las 4 AM y no tengo sueño", escribió después, aún sin poder creer todo lo que había vivido. ¡Tremendo!