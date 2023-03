Es muy probable que varios de los jugadores que salieron campeones del mundo con la Selección Argentina sean protagonistas del próximo libro de pases de Europa, ya que es un fenómeno muy común después de los Mundiales. A falta de unos meses para que arranque el mercado, Manchester City ya tiene a un jugador entre ceja y ceja.

Como todos saben, Josep Guardiola ya tiene en sus filas a Julián Álvarez, quien está próximo a extender su contrato con una importante mejora salarial. Mientras tanto, el conjunto inglés ya está en tratativas para incorporar a otro de los miembros de la Scaloneta.

Según informó el periodista Ariel Helueni en D Sports, "Pep se comunicó con Alexis Mac Allister y es un plan serio para el mercado de verano". El volante, uno de los grandes anhelos del 'Big Six' de la Premier League para el próximo libro de pases, podría llegar al último campeón del certamen.

“Si tengo que decir un lugar, me gustaría que mi próximo paso sea en la Premier. Pero la verdad es que estoy muy enfocado acá en Brighton y disfrutando del presente”, declaró hace unos días el jugador en TyC Sports y agregó: "No tengo un equipo en particular en el que digo ‘esto va con mi forma de jugar'. Creo que acá en la Premier hay equipos muy fuertes que juegan muy bien, como el Manchester City y Arsenal. Chelsea también, yo tuve a Potter y sé la idea que tiene para jugar al fútbol. El Manchester United está volviendo a ser lo que era y el Liverpool está pasando unos altibajos pero aún así tiene un equipo muy importante”.