Terminó la gira de la Selección Argentina para celebrar el campeonato conseguido en tierras qataríes. Los dirigidos por Lionel Scaloni derrotaron a Panamá y vapulearon a Curazao, por lo que pudieron deleitar a todos los hinchas.

El equipo quedará en la historia, tal como ocurrió con quienes lograron el título en 1978 y también en 1986. Pero también continuará la polémica por la declaración que tuvo Rodrigo De Paul, donde sostuvo que este seleccionado fue el mejor de la historia.

Si bien los títulos podrían llegar a avalarlo, porque de la mano de Scaloni consiguieron la Copa América, la Finalissima y también el Mundial de Qatar, las diferentes generaciones de hinchas, como así también de futbolistas, no coinciden con lo que manifestó el mediocampista de Atlético de Madrid.

En las últimas horas, quien se explayó al respecto y le contestó a todos los campeones del 2022 fue Mario Alberto Kempes. El Matador, fundamental en el título del '78, no tuvo pelos en la lengua y le pidió a los jugadores que dirige Scaloni que tengan humildad. "Tenés que decirle a Paredes que mire la final, en la cancha de River, los papelitos. Que mire en el Obelisco si había o no había gente. También está la televisión del interior, que mostró cómo la gente salió a la calle", comenzó en diálogo con TyC Sports.

"No es que la gente dijo 'oh, está Messi y toda esta Selección nos va a hacer vibrar'. Nosotros tuvimos que bailar con la más fea, y sin embargo salimos adelante, y nos siguen reconociendo. Y eso es bueno. Pero no hay selecciones mejores que las otras. Han salido campeones, pero hermano seguí teniendo los pies sobre la tierra, seguí siendo como sos", manifestó el Matador, quien se mostró muy disconforme con lo que planteó De Paul, y que también enfatizaron algunos de los futbolistas durante las últimas entrevistas que tuvieron con Gastón Edul. ¿Habrá una respuesta?