Cuando finalmente está a punto de llegar el turno de Alejandro Garnacho de decir presente en la Selección Argentina, a solo 11 días del primer partido de esta fecha FIFA el juvenil que eligió representar a la Albiceleste antes que a España sufrió una dura infracción en la Premier Luegue y si bien en un principio no alarmó debido a que decidió seguir jugando, su salida del estadio del Manchester United en muletas y con una bota ortopédica despertaron todo tipo de preocupaciones.

El defensor del Southampton Kyle Walker-Peters fue quien barrió a Garnacho y terminó llevándose puesto su tobillo, por lo que el juvenil de 18 años tuvo que ser reemplazado pese a haber ingresado en el segundo tiempo. Erik ten Hag, entrenador del United, habló al respecto y comentó: "Fue una mala entrada. Creo que se torció el tobillo. No quería arriesgarme, quería a todos los jugadores al 100%; no creo que sea tan grave". Sin embargo, esa imagen vista en las afueras de Old Trafford del propio delantero no fue alentadora pensando en su convocatoria a la Selección.

Hace instantes se conoció que la postura del seleccionado sobre su presencia en la fecha FIFA pese a que su estado físico es incierto es que Garnacho viaje con el plantel campeón del mundo para formar parte del grupo.

Esto, vale la aclaración, dependerá del Manchester United primeramente, pero respecto a que pueda decir presente dentro de la cancha cada vez hay menos dudas y lamentablemente, las novedades no parecen ser buenas. Es que su hermano, Roberto Garnacho, estuvo activo en las redes sociales a poco más de 24 horas de la lesión del "Bichito" y en su cuenta de Twitter soltó varios mensajes que dan a entender que el juvenil estará un tiempo fuera de las canchas.

"Sé que volverás más fuerte" y un simple comunicado con dos emojis que implican tristeza, el hermano de Alejandro Garnacho dejó entrever que el joven crack nacionalizado argentino tendrá que afrontar una recuperación física de la lesión sufrida, de la cual aún se desconoce el parte médico formal. Sin dudas, una novedad sobre Garnacho que nos destroza. ¡Queremos verte con la Selección, Alejandro!