Después del escandaloso episodio vivido el pasado 5 de septiembre de 2021, en donde las autoridades sanitarias locales suspendieron el partido entre Argentina y Brasil por Eliminatorias, la FIFA hizo oficial el fallo para determinar la resolución del Clásico de las Américas. La Comisión Disciplinaria, mediante un comunicado oficial, dio a conocer que el partido deberá completarse en un terreno neutral y también hubo sanciones para ambas selecciones.

Tras la investigación que llevó a cabo el órgano que integra la casa madre del fútbol mundial, el dictamen indicó el castigo a la Confederación Brasileña de Fútbol el pago de una multa por valor de 500.000 CHF, "como resultado de las infracciones cometidas contra la seguridad y el orden público". Mientras tanto, AFA también recibió una multa económica: "200.000 CHF como resultado del incumplimiento de sus obligaciones con respecto a la seguridad y el orden público, los preparativos del partido y su participación en él".

Como si fuera poco, FIFA resolvió la suspensión de cuatro futbolistas de la Selección Argentina. Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero fueron sancionados con dos partidos internacionales, acusados de incumplir el protocolo que estableció la entidad en la reanudación del calendario tras el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 en el fútbol. Los jugadores habían sido señalados por Anvisa tras arribar desde Inglaterra, ya que integraban planteles de la Premier League.

Por este motivo, Lionel Scaloni no podrá contar con varios titulares para los últimos dos encuentros por Eliminatorias y, dentro del enojo por el fallo, hay alivio en AFA ya que la suspensión no incluirá partidos de Qatar 2022. La Albiceleste tendrá tres partidos oficiales antes del Mundial y los sancionados no podrán estar en los próximos duelos contra Venezuela y Ecuador, a disputarse a fines de marzo.

La FIFA aún no hizo oficial la repogramación del Clásico de las Américas, pero se estipula que se pueda llevar a cabo en junio para completar el calendario de las Eliminatorias, en el mismo mes en donde Argentina se cruzará con Italia en el duelo de campeones que dejó el 2021. Además, al ser sede neutral, las autoridades deberán definir el escenario en donde se jugará el partido más importante del continente.