Sin el entrenador de la Selección Argentina, la FIFA publicó los tres nominados para quedarse con el premio The Best.

Falta Scaloni: los tres DT nominados al premio The Best

Como cada año, la FIFA entregará los premios The Best y, a pesar de estar preseleccionado para competir, Lionel Scaloni no quedó en la terna final. Los hinchas argentinos explotaron en las redes, aunque los finalistas están a la altura del premio sin lugar a dudas.

A pesar de ganar la Copa América con la Selección Argentina, al DT nacido en Pujato no le alcanzó para estar entre los finalistas a mejor DT del año para la FIFA. Igualmente, se ganó el respeto de todos los argentinos, festejó junto a Lionel Messi y dirigirá el Mundial de Qatar 2022. El galardón deberá esperar, pero llegará...

Los tres DT nominados del premio The Best al mejor DT

A través de sus redes oficiales, FIFA informó que los tres nominados son: Pep Guardiola, ganador de la Premier League con del Manchester City; Roberto Mancini, campeón de la Eurocopa con la Selección de Italia; y Thomas Tuchel, que levantó la Champions League con el Chelsea.

Vale recordar que el último DT que se llevó este premio fue Jürgen Klopp, quien también fue galardonado en 2019. Antes, la FIFA reconoció a Didier Deschamps (2018), Zinedine Zidane (2017) y Claudio Ranieri (2016).