En los últimos días, Alejandro Garnacho estuvo en boca de todos debido a la puja entre la Selección Argentina y el Manchester United por el Mundial Sub 20. El último jueves, el propio Erik Ten Hag anunció que el delantero no iba a ser cedido, cortando con la ilusión de todo un país.

Más allá de este revés para el jugador (tenía muchísimas ganas de venir a representar a la Albiceleste), la mañana del viernes arrancó con una grandísima noticia. Tras retomar las prácticas post lesión, el club inglés hizo oficial su renovación de contrato hasta junio de 2028.

“Cuando llegué a este increíble club, soñaba con lograr mi debut, jugar en Old Trafford, marcar mi primer gol y ganar trofeos. Me siento muy orgulloso y emocionado de haber vivido estos momentos, junto con mi familia que me ha apoyado en cada paso del camino", declaró el jugador para la web de los Diablos Rojos.

Y agregó: "Todos nos sentimos honrados de tener esta oportunidad de continuar nuestro viaje en el Manchester United y ya comencé a trabajar para lograr el próximo conjunto de objetivos y ambiciones. El entrenador y su cuerpo técnico me han ayudado a mejorar en todos los sentidos y con su apoyo me estoy desarrollando cada día para ayudar al equipo a tener éxito".