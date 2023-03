Lionel Scaloni disfrutó muchísimo del 7-0 que logró la Selección Argentina sobre Curazao, donde Messi marcó un triplete y superó la barrera de los 100 goles. Después de lo que fueron los festejos por la obtención del Mundial de Qatar, el elenco nacional se encargará de preparar lo que se viene.

Si bien el foco estará puesto en la próxima fecha FIFA, como así también en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputará en 2026, el entrenador de la Selección Argentina se refirió a lo que sucederá con la Pulga después del próximo 30 de junio, fecha en la que finalizará su vínculo con PSG.

A lo largo de las últimas semanas, y más allá de que los parisinos le elevaron una oferta para que siga en la Ligue 1, a Messi le aparecieron sondeos desde Inter Miami CF, Barcelona y Valencia. Sí, también tiene chances de regresar a LaLiga. Pero en el homenaje que le brindaron en el predio que la AFA rebautizó con su nombre y apellido, también intentaron convencerlo de llegar a la Liga Profesional.

Justamente, a Scaloni le consultaron por lo que podría ser la presencia del rosarino en el fútbol argentino: "¿¡Qué se yo!? No estoy en su cabeza. No sé lo que piensa, no corresponde que yo le pregunte esas cosas. No sé lo que va a hacer. Yo lo que quiero es que juegue, que esté dentro de una cancha y que sea feliz. Después lo que yo desee, me parece que no tiene mucho sentido, pero sí me gustaría que siga jugando", manifestó en plena conferencia de prensa.

El próximo 30 de junio, Messi quedará en libertad de acción a menos que llegue a un acuerdo con los directivos de Paris Saint-Germain, o de cualquier otra institución que lo desee tener para afrontar la próxima temporada. ¿Dónde terminará jugando?