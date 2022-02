Por la fecha 26 de la Serie A en Italia, Inter no pudo sobreponerse a la escuadra de Sassuolo y terminó cayendo en el estadio Giuseppe Meazza. Los del Neroverdi abrieron y ampliaron rápidamente al marcador, por lo que todos se pregunaron lo que sucedió con Lautaro Martínez.

El delantero de la Selección Argentina volvió a tener la mira torcida y no logró conectarse con el balón. Incluso, tuvo una situación inmejorable para poder descontar, pero la pelota terminó afuera.

Aunque usted no lo crea, Lautaro Martínez falló un insólito gol debajo del arco. De esas situaciones que no suelen ocurrirle al goleador del ciclo de Lionel Scaloni con el combinado nacional, donde ya lleva 19 tantos en 32 cotejos.

A pesar de que el bahiense no pudo hacerlo, sobre el final descontaría Stefan de Vrij, pero no sirvió de mucho, ya que el VAR anuló el grito sagrado. De esta manera, Inter terminó cayendo por 2-0 frente a Sassuolo, y el ex atacante de Racing no logra convertir por Serie A desde el pasado 17 de diciembre, en la goleada frente a Salernitana por 5-0.

Más allá de la mala racha que lleva en el torneo doméstico, la presencia de Lautaro Martínez es una fija para Scaloni, quien sufre porque no la esté metiendo en Italia, pero mientras lo haga con la Selección Argentina, el nacido en Pujato estará contento.