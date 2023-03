A tres meses de la gesta en Qatar, la Selección Argentina tendrá la ansiada posibilidad de celebrar con todos los hinchas, y ya hay una enorme algarabía entre el público, que este jueves 16 de marzo podrá acceder a la compra de los tickets para presenciar el encuentro ante Panamá en el Monumental.

De cara a lo que será el partido, que tendrá shows musicales tanto en la previa como en el post, Lionel Scaloni ya tiene todo definido para lo que será el viaje hacia la República Argentina. El único futbolista que no podrá viajar por una lesión es Alejandro Garnacho, quien deberá quedarse en Manchester recuperándose.

Se llevará a cabo un enorme operativo para que no ocurra lo del último 20 de diciembre, donde 5 millones de personas salieron a las calles de Buenos Aires para celebrar la conquista en Medio Oriente, pero aún restan pulirse algunos detalles para el juego. Aunque sí está confirmada la delegación con la que llegará Panamá.

El seleccionado que representará al país de América Central no llegará con la base del equipo que disputó las últimas Eliminatorias CONCACAF, ya que deberá afrontar un compromiso frente a Costa Rica por la NationsLeague, y que se disputará el 28 de marzo. Es decir, cinco días después del amistoso contra el campeón del mundo.

Desde la Federación Panameña de Fútbol ya dieron a conocer la nómina de futbolistas que viajarán hacia Argentina, y en su mayoría aparecen nombres del torneo doméstico, por lo que sus habituales titulares se enfocarán de lleno en el choque contra los Ticos. Incluso, quien tomará las riendas del seleccionado panameño será Jorge Dely Valdés, el asistente de Thomas Chriantiansen.

Días atrás, en plena conferencia de prensa, Chriantiansen hizo alusión a lo que será el choque en el Monumental, y fue contundente al explicar la razón por la que no viajará: "Para mí sería alucinante ir a Argentina a enfrentarme al campeón, contra Messi y compañía, pero para mí no es la prioridad. No iré a Argentina, porque para mí la prioridad es la NationsLeague y no me la quiero jugar de ninguna manera", manifestó.