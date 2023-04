Mateo Retegui no era tenido en cuenta por Lionel Scaloni en la Selección Argentina. De hecho, el DT había que "ojalá no se esté equivocando", pero que de momento no lo tenían en carpeta para la Albiceleste, que no estaban convencidos de convocarlo.

Tener a los delanteros del Manchester City y del Inter le da el margen para no tener que apostar por otros nombres de prueba. Pero Roberto Mancini sí lo quiso e Italia se sigue sorprendiendo por su calidad.



El chico nacido en San Fernando acumuló en Tigre 23 goles en 42 partidos en la temporada pasada, méritos suficientes para que Mancini pose sus ojos en él, lo convoque y Mateo acepte. "Estoy contento con lo que está pasando. Quiero agradecerle a Mancini, a Diego Martínez y a toda la gente de Tigre. Con humildad todo llega, no fue difícil tomar esta decisión", explicó.



Tras su debut, Mancini lo comparó nada menos que con centrodelanteros clásicos como por ejemplo "Batistuta cuando llegó a Italia". Y aunque habló de que aún debe mejorar por ser tan joven, ilusiona a todos. Incluso a un histórico como Marco Verratti, quien dijo que le causó "una buena impresión".



Así las cosas, Mateo ya debutó en Italia y convirtió en sus dos primeros partidos. Al volver al fútbol argentino, también anotó para Tigre en el triunfo ante Lanús. El chico que Boca dejó ir, el que Argentina no consideró, el se las rebuscó en la Liga Profesional y ahora sorprende al mundo entero. ¿Tendrá futuro en un grande mundial?