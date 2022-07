La AFA tomó una decisión respecto al Argentina vs. Brasil que quedó pendiente por Eliminatorias

La Selección Argentina ya tiene la cabeza puesta en noviembre. El Mundial de Qatar le quita el sueño a los elegidos por Lionel Scaloni y por eso desde la AFA aseguran que es totalmente innecesario que se juegue el duelo ante Brasil que quedó pendiente en las Eliminatorias Sudamericanas. Aparte, hay una razón que vas más allá y preocupa al DT.

"No hay responsabilidad de AFA en la suspensión del partido y corresponde que se nos de por ganado, y obviamente que no se juegue", dijo hace unos meses Andrés Patón Urich, responsable legal de la Asociación del Fútbol Argentino. Y por eso, tras la decisión del Comité de Apelaciones, en la calle Viamonte tomaron una drástica decisión.

Según confirmó Gastón Edul, periodista de TyC Sports, la AFA va a ir al TAS en dos o tres días para defender su postura y que no tenga lugar el Brasil vs. Argentina que sólo se jugaría para completar el fixture. Además, comentó que "hay optimismo con respecto a que no se juegue".

Por último, cabe destacar este encuentro podría taerle algún dolor de cabeza a Lionel Scaloni. ¿Por qué? Al tratarse de un partido oficial, cualquier amarilla o roja que genere una sanción deberá ser cumplida en Qatar 2022. Por ello, si se juega, el oriundo de Pujato no va a arriesgar a ningún titular.