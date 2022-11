La confesión del papá de Thiago Almada tras la citación al Mundial: "Me llamó llorando"

Debutó hace menos de un año con la Selección, fue elegido en su primera temporada en la MLS como el mejor fichaje, fue elogiado por Lionel Messi, quien lo describió como un jugador que "es muy pícaro y no le tiene miedo a nada". Todo eso vivió Thiago Almada, quien estuvo en la lista de los 4 reservados de Lionel Scaloni por lesiones y que hoy se confirmó que irá al Mundial en lugar de Joaquín Correa.

Diego Almada, el papá de Thiago, contó en diálogo con Radio La Red cómo fue el momento en que se enteró de la convocatoria de su hijo al Mundial: "Me llamó Thiago llorando y a los gritos avisandome de su convocatoria". Además, contó: "Me agarró viajando a Qatar, Thiago me regaló pasajes x el día del padre".

Volviendo al gran año futbolístico que tuvo Thiago, esto fue lo que dijo su padre: "No lo podemos creer, es la frutilla del postre. Ahora vamos a tener que viajar todos".

+ ¿No sabés como es el fixture completo de Qatar 2022 ? Te dejamos acá el calendario mundialista

Los números de Almada en el 2022

Entre liga y copa estadounidense, disputó 31 partidos, de los que fue titular en 26 oportunidades y aportó 7 goles. Además, tuvo su debut con la Selección mayor, en el amistoso ante Honduras, ingresando por el Papu Gómez, donde jugó 36 minutos.