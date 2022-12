"Es inaceptable que un árbitro argentino arbitre nuestro partido. Después de lo que pasó ayer, con Messi. Esto es más fuerte que yo y lo voy a tener que decir: Argentina será campeona”, declaró Pepe, futbolista de Portugal, tras la caída de su Selección. "Voy a decir lo que pienso y que se jodan. Es muy extraño que nos pite un árbitro de un equipo que sigue en la Copa", agregó Bruno Fernandes. Sí, se quedaron afuera contra Marruecos y le echaron la culpa a la Selección.

Después de lo que fueron esas insólitas quejas post eliminación, nadie de la Selección Argentina decidió salir a contestar. Sin embargo, en la previa de la semifinal ante Croacia, quien puso el tema sobre la mesa fue Sergio Agüero, en diálogo con Martín Souto y Morena Beltrán.

"No concuerdo con lo de que nos den la copa, si casi perdemos", arrancó diciendo el Kun, aunque les dio la derecha en un punto: "Que un árbitro argentino dirija cuando Argentina está en competencia no se si se vio en otros mundiales. Cobró bien, eh. Pero es como que a nosotros nos haya dirigido un francés o un brasilero. Normal (que se quejen)".

Luego, al centrarse en el partido, el Kun fue contundente: "Yo nunca me quejé de los árbitros. Si no patearon al arco, no patearon al arco. Yo las veces que perdí con mal arbitraje nunca dije nada".