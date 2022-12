Emiliano "Dibu" Martínez, arquero del Aston Villa de la Premier League de Inglaterra, es una de las principales figuras del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. Incluso muchas personas lo ponen dentro del equipo ideal del mega evento deportivo de Medio Oriente. Es por ese motivo que, con el fin de que puedas conocer más su historia, en Bolavip te contamos cómo está conformada la familia del marplatense.

+¿Cómo está conformada la familia de Emiliano Martínez?

El Dibu Martínez, que actualmente tiene 30 años, está desde el 2013 en pareja con Mandinha, quien nació en Inglaterra, pero su madre es brasileña y su padre portugués. “A su mujer la conoció esperando el colectivo que tomaba para ir a entrenar al club Arsenal. Vivía a la vuelta de su casa, en Londres. Parado en la estación del bus, la veía pasar y un día la encaró. Le pidió salir y aceptó. Fueron a comer algo y a partir de ahí, están juntos”, reveló Alejandro Muñoz, el mejor amigo del arquero de Mar del Plata, en diálogo con Infobae.

Emiliano y Mandinha, que están casados hace cinco años, tienen dos hijos: Santi (4) y Ava (1). "El primer embarazo fue hermoso pero el parto fue durísimo. Lo tuve en un hospital público y estuve 30 horas haciendo trabajo de parto hasta que vieron que a Santi se le había parado el corazón. Ahí me hicieron una cesárea de urgencia, fue muy duro", contó la esposa del arquero en el programa "Las mujeres de la Selección" por Telefe. Y, sobre su hija, agregó: "El segundo parto fue totalmente distinto, fue muy lindo a pesar de que Emi no estaba porque era plena Copa América. Estuve con mi mamá y él me acompañó todo el tiempo a través de Facetime".

+La historia del Dibu Martínez antes de llegar a la Selección Argentina

Hijo de Alberto y Susana, Damián Emiliano Martínez nació el 2 de septiembre de 1992. Se crió en Mar del Plata pero sus primeros pasos en el fútbol los dio en Independiente. Pepé Satoro, una de las grandes glorias que tiene el conjunto de Avellaneda, fue su formador cuando era un niño.

+"Pepé" Santoro, el primer entrenador del Dibu Martínez

Hace 13 años fue vendido al Arsenal de Inglaterra por 500.000 euros. Sin embargo, tuvo que esperar hasta la temporada 2019-20 para ser una pieza clave de The Gunners. En el medio pasó por distintos clubes menores en busca de minutos. Actualmente defiende el arco del Aston Villa.