La llegada de la Selección Argentina a Chile no fue la más cálida de todas. La Albiceleste aterrizó en Calama con una delegación diezmada y, como si eso fuera poco, no pudo irse rápido a descansar. El equipo fue recibido en el aeropuerto con estrictos -y duraderos- controles policiales. Además, hubo hisopados para todos.

El malestar entre los futbolistas no tardó en aparecer, ya que no es la primera vez que son demorados al llegar a otro país. De hecho, referentes como Nicolás Otamendi y Emiliano Martínez no tardaron en subir historias mostrando por dentro lo que estaba sucediendo. Es más, una publicación del arquero despertó polémica y luego decidió borrarla.

El colmo para el plantel fue cuando aparecieron los perros. Sí, la policía revisó todo el equipaje de la Selección con el objetivo de no encontrar sorpresas. Ahí fue cuando Dibu se despachó con una frase que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Cuando uno de los perros se quedó unos segundos de más olfateando uno de los bolsos, el hombre del Aston Villa empezó a los gritos: "¡Uh, encontró un sugus! ¡Entontró un sugus!". La popular empresa de caramelos se hizo tendencia al instante. ¡Hasta se desató un debate sobre cuál es el mejor sabor de esa golosina!