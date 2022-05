Luego de las declaraciones del crack francés, el arquero dio su opinión sobre si las Eliminatorias de Sudamérica son más sencillas. Obviamente no coincidió.

"En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Por eso, cuando mirás las últimas Copas del Mundo, siempre son los europeos los que ganan", dijo hace un par de días Kylian Mbappé, generando en ojo en hinchas y hasta colegas. Fabinho, en nombre de Brasil, le respondió públicamente. Ahora, por Argentina, tomó la palabra Emiliano Martínez.

En diálogo con TyC Sports, el arquero de la Selección Argentina fue consultado por las declaraciones del jugador del París Saint-Germain. Lejos de darle la derecha, Dibu sacó pecho por el fútbol sudamericano y redobló la apuesta.

"Leí lo que dijo Fabinho y me pareció correcto. Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, en Colombia no podés respirar... Ellos siempre juegan en canchas perfectas, con el césped mojadito y no saben lo que es jugar en Sudamérica", soltó Martínez comparando el contexto donde juegan ambas selecciones.

Posteriormente, Dibu siguió marcando las diferencias entre UEFA y Conmebol: "Todos los Sudamericanos jugamos en Europa. Cada vez que venimos viajamos dos días ida y vuelta, nos tenemos que adaptar al clima, no podemos entrenar mucho. Un inglés va a entrenar con Inglaterra y a media hora está en el predio descansando. Ganan dos o tres días de entrenamiento".

Sobre los Mundiales, el arquero fue contundente: "Pueden que sean primeros (en Qatar), pero que vayan a Bolivia, Ecuador o Colombia y vamos a ver qué tan fácil es para ellos".