Tras ser la gran sorpresa de la lista que Lionel Scaloni presentó para el Mundial de Qatar, Thiago Almada no solo volvió con la medalla de campeón a los Estados Unidos sino que también pareciera haber madurado durante este mes con la Selección Argentina ya que se volvió un jugador determinante y estrella para la MLS.

Un nivel que no pasa desapercibido en el mundo fútbol gracias a los golazos que el volante ex Vélez convierte partido a partido y que ya comenzó a despertar el interés de varios equipos europeos que quieren quedarse con la joya argentina de cara a la próxima temporada. Motivo por el cual Atlanta no quiere dar un paso en falso.

Teniendo en cuenta que lloverán ofertas por Almada en los próximos meses, según el medio Sábado Vélez, el United cotizó al volante en nada más y nada menos que 30 millones de dólares. Una cifra que, si bien no es un número muy alto para el mercado europeo, podría derivar en una venta récord.

Con dos de las tres transferencias más grandes en la historia de la MLS a su favor; Gonzalo Martínez al Al-Nassr en 16.5 y Miguel Almiron al Newcastle en 24 millones de dólares, la posible salida de Almada de los Estados Unidos podría darle un salto muy importante a la liga. Además, Vélez recibiría cerca de 1.5 M.

Vale destacar que, hasta el momento, Thiago Almada atraviesa un 2023 perfecto ya que en los cinco partidos que disputó en la temporada marcó cuatro goles y asistió en otras cuatro ocasiones. Además, jugó un partido con Argentina (ante Panamá) y también convirtió.