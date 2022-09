La Selección Argentina finaliza su participación en la última ventana FIFA antes del Mundial de Qatar 2022 y quiere hacerlo de la mejor manera posible ya que buscará obtener un triunfo que no solo le de tranquilidad a Lionel Scaloni sino que meta a la albiceleste en un podio totalmente privilegiado en la historia del fútbol.

Con una racha imparable que se arrastra desde el 2019 tras la derrota en semifinales de la Copa América, la Selección alcanzó el último viernes la impresionante marca de 34 partidos sin caer de manera oficial (Eliminatorias, Copa América y amistosos FIFA) y podría aprovechar el nuevo encuentro para seguir sumando.

Teniendo en cuenta que la selección de Scaloni es clara favorita para el partido con Jamaica, este martes desde las 21 horas, Argentina se prepara para entrar en los libros de historia ya que de no caer se subiría al podio de los invictos más largos a nivel internacional con 35 encuentros sin perder.

Quedando a dos partidos de Italia, el hito que la Selección buscará ante los de centroamérica igualaría la línea de la España que se coronó en la Eurocopa 2008 y al imponente Brasil que gritó campeón en el Mundial de los Estados Unidos 1994.

De esta manera, el duelo ante Jamaica que se jugará en New Jersey no será uno más para la Selección mientras que Lionel Scaloni buscará probar distintas alternativas al once inicial para terminar de definir quienes serán los 26 jugadores que integren la lista final del Mundial.

¿Juega Lionel Messi ante Jamaica?

Si bien gran parte de los jugadores serán los de la base titular, quien se mantiene en duda por un cuadro febril es Lionel Messi. El capitán del equipo no se encuentra de la mejor manera y esto podría llevar a que Scaloni se incline por armar una dupla ofensiva con Lautaro Martínez y Julián Álvarez.