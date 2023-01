Pasan los días y la alegría no baja. El título de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022 sigue presente en la retina de cada uno de los millones de hinchas albicelestes y también en los protagonistas, que vivieron de cerca una jornada histórica.

Y uno de ellos es precisamente Sergio "Kun" Agüero, que pese a no haber podido formar parte del plantel por los problemas cardíacos que lo obligaron a retirarse del fútbol profesional, fue uno más en los festejos en el Estadio Lusail y vivió como ninguno la intimidad de la celebración.

En las últimas horas, en su canal de Twitch, el ex delantero del Seleccionado reveló intimidades hasta ahora inéditas de dichos festejos, como por ejemplo lo que sintió al llevar en andas nada menos que a Lionel Messi cargando la Copa del Mundo.

"Alcé al mejor del mundo. Eso sí, me dolía mucho la espalda. Cuando lo subí dije: 'Mierda. Pesa'. Encima sonaba Muchachos y yo movía los hombros para que el saltara, pero me empezaron a agarrar unas puntadas en la espalda", reveló.

Además, agregó: "En un momento no podía más. No podía dar la vuelta ni en pedo. Si daba la vuelta, iba a terminar en un hospital. Él se dio cuenta porque lo miré, cruzamos miradas. 'Todo bien, sos campeon del mundo, pero me duele la espalda'. Y ahi se bajó. Andaba arrodillado después".

Pero además, el jugador surgido en Independiente confesó una situación absolutamente insólita, cuando casi se sube al avión que transportaría a los jugadores del plantel rumbo a Argentina para celebrar con sus hinchas.

"Los chicos me querían llevar con ellos. Me decían que me apure que se iba el avión y yo: 'Dale, vamos. Presentamos el pasaporte, todo'. Ahí me acordé que lo tenía a mi hijo en el departamento, no lo podía dejar tirado. Lo llame a Benja y le dije que iba para allá. Estaba tan cebado que me olvidé de todo, ja", aseguró entre risas.

Finalmente, sobre las imágenes en las que se lo vio tomando alcohol cuando por preescripción médica no podía hacerlo por su condición cardíaca, el Kun confesó: "Tomé mucho, pero estaba sin comer, por eso me pegó. En un momento, Leo se enojó y me dijo 'pará'. ¿Cómo pará? Somos campeones del mundo. Yo estaba tan bien, tan feliz, que creo que el corazon estaba perfecto. Y como estaba feliz, me pegó doble el alcohol, ja".