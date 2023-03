La palabra adaptación y Enzo Fernández no se llevan bien. Pero, a diferencia de muchísimos casos en donde es una relación negativa, para el juvenil de 22 años directamente no existe dentro de su fútbol. Es que en un meteórico inicio de carrera, Enzo pasó en solamente dos años de ser cedido en River a Defensa y Justicia a ser campeón del mundo con la Selección siendo vital e incluso convertirse en el argentino más caro de la historia al ser vendido al Chelsea por 120 millones de euros hace poco más de un mes.

Su garra, valentía y sobre todo, su fútbol lo transformaron en una pieza fundamental del plantel argentino campeón en Qatar 2022 y justamente en la final ante Francia del Mundial que ya es eterno en nuestro país, Enzo fue de las grandes figuras siendo determinante en el mediocampo para las acciones ofensivas y defensivas. Sin ir más lejos, fue protagonista en el agónico tercer gol en el alargue y en una de las últimas jugadas del partido en donde ayudó a que Kylian Mbappé no patee al arco en lo que pudo haber sido el 4 a 3 para los galos.

Sin embargo, su presencia en la final fue más que jugadas aisladas, ya que junto con Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister fueron los encargados de hacer "volar" a la Selección en el estadio Lusail ante los de Didier Deschamps. Ahora, en la previa del reencuentro dentro de las canchas de la Scaloneta, se publicó una entrevista de Enzo Fernández dada a Morena Beltrán para AFA Estudio en los días previos al viaje para sumarse a la Selección en donde analizó la final del Mundial y allí soltó una sutil chicana que no deja de ser una realidad.

“Nunca disfruté tanto de un juego como la final con Francia. Estaba literalmente disfrutando en la primera mitad, les dimos un baile. Estuvieron completamente perdidos en la primera mitad, estaban como locos", exclamó Enzo ante la consulta de la periodista en el especial "Camino a la Tercera" de AFA Estudio.

Entre tantas cuestiones que expresó Fernández en la casi hora de charla, también dejó una frase sobre su estilo de juego que lo define a la perfección a él y a la Selección dirigida por Lionel Scaloni: "Cuando mi equipo no es el protagonista, me duele la cabeza. Me enojo mucho, no me gusta correr detrás de la pelota, ja". ¡Un crack!