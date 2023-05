Javier Mascherano dio a conocer los 21 elegidos para el Mundial Sub 20 que comienza en dos semanas y la Selección Argentina cuenta con varias ausencias de peso que intentará suplir. ¿Cuánto pierde?

Lo que nos perdimos: las grandes AUSENCIAS de Argentina para el Mundial Sub 20

Javier Mascherano finalmente dio a conocer esta semana la lista definitiva de 21 jugadores que representarán a la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 que se jugará en nuestro país y dará comienzo el próximo 20 de mayo.

Y pese a contar figuras que ya se ganaron un reconocimiento a nivel mundial como Matías Soule (Juventus), Luka Romero (Lazio) y Máximo Perrone (Manchester City), entre otros, también son noticias las sensibles ausencias que tendrá la Albiceleste en la cita mundialista.

Casos como el de Alejandro Garnacho, al que el Manchester United se negó a ceder por estar recuperándose de una lesión y por los compromisos que tiene por delante el equipo de Erik Ten Hag, o Facundo Buonanotte, al que el Brighton aceptó a ceder pero recién post 18 de mayo por la buena campaña que viene realizando el club inglés, son quizás los puntos más salientes a la hora de hablar de ausencias en Argentina.

Pero también hay que mencionar a Nicolás Paz, del Real Madrid, quien fue el conductor de la Selección Argentina en el Sudamericano de principios de año y que ahora no pudo lograr la autorización por parte del Merengue, y a Julián Aude, otro que estuvo en dicho torneo y que ahora no fue cedido por Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer. Tiago Geralnik, del Villarreal, y Franco Carboni, actualmente en el Monza, son otros nombres que no estarán en la cita máxima.

+ LAS AUSENCIAS DE ARGENTINA EN LA LISTA PARA EL MUNDIAL SUB 20: