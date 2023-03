Luego de dar la lista de 36 convocados para los amistosos ante Panamá del 23 de marzo y Curazao el 28 del mismo mes, en la que citó a los 26 campeones del mundo más 10 jugadores nuevos, Lionel Scaloni comenzó a planificar el proyecto de selecciones juveniles, luego de la salida de Javier Mascherano.

Tras el mal desempeño de su equipo en el Sudamericano Sub 20, en el cual quedó eliminado en primera fase, por lo que no pudo clasificar al Mundial de la categoría, Mascherano decidió dara un paso al costado y no renovar su contrato, por lo que desde la AFA deben buscar a otro entrenador, que será de la confianza de Scaloni.

Uno de los dos nombres que aparece en el radar y que podría sumarse a la estructura del fútbol juvenil, es el de Aldo Duscher, conocido por el entrenador de la Selección de su paso por Newell's, como también de las selecciones juveniles. Como entrenador, hizo una buena labor al frente de la reserva de la Lepra, en la temporada 2019. Además, se enfrentó en más de una oportunidad ante Scaloni como jugador en Europa.

El otro nombre que suena con fuerza para sumarse al proyecto es Lucas Bernardi, el exjugador de la Lepra que también compartió equipo y selección con Scaloni, teniendo a su favor una mayor trayectoria como entrenador, pasando por Newell's, Arsenal, Estudiantes, Belgrano y dos pasos por Godoy Cruz, aunque no tuvo un gran desempeño.