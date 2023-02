Lionel Messi, Ángel Di María, Dibu Martínez y más de 40 millones de argentinos le pidieron a Lionel Scaloni que continúe en su cargo como DT de la Selección Argentina. Y después de tomarse sus merecidas vacaciones, el de Pujato dio el sí para la alegría de un país que todavía celebra la Copa del Mundo. Ahora, se traza nuevos objetivos.

Doble fecha de amistosos, volver a empezar

Aunque en la cabeza de cada futbolista y miembro del cuerpo técnico costará horrores, hay que dar vuelta la página. Dejar atrás el Mundial y la celebración, sin olvidarse nunca de lo conseguido, y soñar con repetir el logro para bordarle una nueva estrella al escudo. Claro, el camino es largo y comenzará con dos amistosos que serán la transición.

La Selección argentina jugará dos encuentros de preparación en la próxima fecha FIFA, que se disputará entre el 21 y 28 de marzo de 2023, aún con estadios y horarios a confirmar. Claro que los mismos serán con tonos festivos tras Qatar 2022, pero servirán como cierre de una etapa maravillosa.

Eliminatorias, un paso necesario hacia el objetivo más importante

Luego de los amistosos y la celebración con la gente, Argentina deberá volver a ponerse el chip competitivo y volver a ser el equipo que lo llevó a lo más alto. El primer paso hacia la ilusión de volver a jugar una final del Mundo es disputar las Eliminatorias y regresar al famoso paso a paso. De a un escalón a la vez y sin prisa.

Según se informó desde Conmebol, las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026, que mantendrán el formato de 18 partidos y todos contra todos, tendrían el puntapié inicial en junio de 2023. Sí, ¡a la vuelta de la esquina!

Copa América 2024, la primera defensa del título que tendrá Scaloni

Tras romper la maldición y gritar campeón de la Copa América de Brasil en 2021, Lionel Scaloni afrontará un nuevo desafío en Estados Unidos 2024. Será su primera defensa de título y la vara está altísima. Definitivamente, el primer gran desafío post renovación del contrato.

Si bien la base está y la ilusión argentina es enorme, la historia marca que la Copa América no es sencilla ni mucho menos. Y aunque la Scaloneta no estará obligada a ganarla, no es una opción bajarse de la pelea antes de la etapa final. Ya con otra presión, la Albiceleste deberá ser protagonista y Scaloni lo sabe.

Luego, en caso de clasificar, el gran desafío del de Pujato será volver a dar pelea en un Mundial. Pero claro, para ello falta muchísimo, planificar a dos años es lo más sensato y en ello piensa el DT de la Albiceleste a la hora de poner el gancho. La gente se ilusiona y el camino vuelve a comenzar. ¡Mucha suerte, campeón!