¡La Finalissima fue para Argentina y de qué manera! El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 3 a 0 ante Italia con los goles de Lautaro Martínez, Di María y Dybala y logró su segundo título en los últimos 365 días y a 173 días del inicio de Qatar 2022. La victoria en Wembley significó más que una copa ganada justamente porque además de sumar una estrella y convertirse de manera unánime en la selección más ganadora de la historia, también estableció para el resto de los equipos nacionales que la Scaloneta tiene su chapa de candidata para el Mundial muy bien puesta.

Tanto para el partido que disputó esta tarde de Argentina el seleccionado como el que jugará en Pamplona el próximo domingo ante Estonia, Lionel Scaloni convocó a 30 futbolistas que vienen siendo los habituales y los que se perfilan a ser los que integren la nómina para la Copa del Mundo que iniciará el 22 de noviembre en tierras del Medio Oriente, aunque lógicamente con la salida de 4 nombres al ser de 26 la lista final para la cita mundialista.

Y como se sabe, hay cerca de veinte jugadores que, salvo alguna catástrofe, tiene su lugar asegurado en la Selección para viajar a Qatar, mientras que otros competirán entre sí por un lugar de los que quedan, donde quienes mejor rindan serán los que lograrán meterse en esos huecos.

Tras la culminación de la Finalissima, el rendimiento de algunos de estos futbolistas resultó una gran noticia para Scaloni y para ellos mismos, ya que sumaron fichas para sellar sus nombres en la lista definitiva para el Mundial. Uno de ellos, el más obvio de esta lista, es Paulo Dybala. La Joya volvía a ser convocado por el oriundo de Pujato en este fecha clave y en los minutos que tenga dentro del campo, debía demostrar su calidad para ganarse su lugar en la nómina. Ante Italia, si bien únicamente jugó 5 minutos, convirtió el gol que selló el 3 a 0 en el resultado y al ser considerado delantero para Scaloni, que haya llegado su tanto resulta una gran noticia.

Otro futbolista que aprovechó la oportunidad de mostrarse fue Exequiel Palacios. El tucumano se debate junto a varios nombres la posibilidad de ser un revulsivo desde el banco en el mediocampo y hoy ingresó en el lugar de Rodrigo De Paul y cumplió con creces su rol en los 20 minutos que disputó. Y por último, el jugador que sumó en la consideración del entrenador argentino fue Nicolás Tagliafico. Es que si bien Taglia tiene su boleto sellado para Qatar 2022, hoy en día quedó relegado del once titular ante las grandes actuaciones de Marcos Acuña en el puesto que comparten, el lateral izquierdo. Sin embargo, el "Huevo" no pudo estar por una molestia muscular y Nico lo reemplazó a la perfección, siendo incluso una de las grandes figuras de la Finalissima, lo que podría hacer que el jugador del Ajax vuelva a pocisionarse como un titular en el once ideal de Scaloni de cara al Mundial.