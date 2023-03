Horas después de que se conociera que Papu Gómez no estará en los festejos de la Selección Argentina, estaría confirmada la razón.

La noticia sorprendió a propios y extraños. En las últimas horas, se confirmó que Alejandro Gómez no viajará desde Sevilla hacia Argentina para participar de los festejos tras la obtención del Mundial de Qatar, y se desató un tsunami de hipótesis al respecto de su ausencia.

Si bien fue Jorge Sampaoli, su entrenador en Sevilla, quien manifestó que el propio futbolista mantiene un fuerte dolor en el tobillo que se esguinzó durante la competencia en Medio Oriente, y que le impide poder disputar los encuentros con el cuadro andaluz, habría algo más.

Muchísimas especulaciones comenzaron a generarse alrededor de la ausencia de un jugador que supo ser importante desde lo futbolístico, ya que fue titular ante Arabia Saudita ante la lesión de Giovani Lo Celso, y que además era parte de la mesa chica conformada por Lionel Messi, Leandro Paredes, Ángel Di María, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi.

A través de su canal de YouTube, el periodista Gonzalo Cardozo, confesó la razón por la cual el Papu quedó excluido: "Un futbolista del grupo chico, de la selfie en el fondo del micro, se enteró después del partido con Países Bajos que, en la previa al Mundial, Papu Gómez hizo algo que tiene que ver con las energías, y no positivas", comenzó.

"Recordarán la lesión de Lo Celso. Cuando se enteraron de esto, le hicieron la cruz", amplió. Y, automáticamente, relató las diversas situaciones que confirman la marginación por parte del plantel para con el ex Atalanta: "En los festejos arriba del micro, no hubo prácticamente acercamiento entre el Papu y el grupo chico", fue uno de los ítems que mencionó el ex ESPN.

"Podrán buscar en las redes sociales del Papu Gómez: festejos del Mundial él haciendo un vivo, creo que jode una o dos veces con Otamendi, y después con nadie más. Un poquito con el Kun, pero en una versión algo solitaria. Como sí, festejando, pero no todos sabían toda la verdad en ese momento", continuó Cardozo. Aunque fue mucho más allá, rememorando los comentarios que se hacían los futbolistas en cada posteo de Instagram. "Pero, ¿no les extraña que después de la lesión que tuvo en Sevilla y que subió un posteo a sus redes, ninguno de sus compañeros le escribiera algo? El único que lo hizo, y por medio de un tatuaje, fue el Dibu Martínez", concluyó.